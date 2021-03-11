

Посол США в ООН: Россия продолжает оккупацию почти 20% территории Грузии

11.03.2021 11:29





Россия продолжает оккупацию почти 20% территории Грузии. Она еще не выполнила полностью соглашение о прекращении огня 2008 года, - об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на проведенном в Совбезе ООН брифинге по вопросам сотрудничества с ОБСЕ.



«Кроме агрессии против Украины, Россия продолжает оккупацию почти 20% территории Грузии, поддерживает или систематически игнорирует факты оскорблений граждан Грузии, проживающих в Абхазии и «Южной Осетии» или близ них.



Россия еще не выполнила полностью соглашение о прекращении огня 2008 года, в том числе обязательство вывести свои силы на существующие до конфликта позиции, а также обязательство о возможности свободного доступа для гуманитарных организаций. США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы призываем ОБСЕ оказать на Россию давление, чтобы она прекратила оккупацию и полностью выполнила соглашение о прекращении огня 2008 года», - заявила Линда Томас-Гринфилд.



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