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Посол США в ООН: Россия продолжает оккупацию почти 20% территории Грузии


11.03.2021   11:29


Россия продолжает оккупацию почти 20% территории Грузии. Она еще не выполнила полностью соглашение о прекращении огня 2008 года, - об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на проведенном в Совбезе ООН брифинге по вопросам сотрудничества с ОБСЕ.

«Кроме агрессии против Украины, Россия продолжает оккупацию почти 20% территории Грузии, поддерживает или систематически игнорирует факты оскорблений граждан Грузии, проживающих в Абхазии и «Южной Осетии» или близ них.

Россия еще не выполнила полностью соглашение о прекращении огня 2008 года, в том числе обязательство вывести свои силы на существующие до конфликта позиции, а также обязательство о возможности свободного доступа для гуманитарных организаций. США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы призываем ОБСЕ оказать на Россию давление, чтобы она прекратила оккупацию и полностью выполнила соглашение о прекращении огня 2008 года», - заявила Линда Томас-Гринфилд.

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