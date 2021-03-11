

Срок легального пребывания в Грузии иностранных граждан действует до 1 июля

11.03.2021 12:33





C учетом ограничений, вызванных глобальной пандемией, срок легального пребывания иностранных граждан в Грузии продлен до 1 июля. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Грузии ещё в декабре 2020 года.



По данным ведомства, согласно решению координационного совета при премьер-министре, были внесены изменения в постановление правительства Грузии N164 от 28 января 2020 года и иностранцы или лица без гражданства, которые находились на территории Грузии легально на 14 марта 2020 года и не смогли покинуть страну из-за ограничений, вызванных глобальной пандемией до истечения срока легального пребывания, имеют право находиться на территории Грузии до 1 июля 2021 года.



При этом, их пребывание на территории Грузии должно быть вызвано следующими оперативными обстоятельствами, связанными с глобальной пандемией:

а) государство, гражданами которого лица являются, в соответствующий период входило в зону высокого риска; б) если соответствующее государство ввело ограничения на пересечение границы; в) если лицо по состоянию здоровья находилось в больнице, карантине или самоизоляции; г) если лицо не смогло покинуть страну в установленные сроки из-за отмены авиарейсов.



При этом, согласно решению координационного совета, с 1 января по 1 июля 2021 года для иностранных граждан, исходя из вышеуказанных обстоятельств, нахождение на территории Грузии будет считаться законным и с целью получения вида на жительство в Грузии при соблюдении соответствующих критериев.



Следует отметить, что до внесения изменений в соответствующее постановление срок легального пребывания иностранных граждан, находящихся в Грузии, был определен до 31 декабря 2020 года.



А иностранные граждане, у которых есть вид на жительство, могут оставаться в Грузии без ограничений, если срок документа не истёк.



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