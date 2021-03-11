

Премьер Грузии: Показатель ношения медицинских масок тревожно упал

11.03.2021 12:57





В последние дни стало известно, показатель ношения маски тревожно упал, что категорически недопустимо, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



Премьер обратился к населению с просьбой соблюдать элементарные правила, чтобы не допустить развития третьей волны коронавируса в стране.



«Мы сняли целый ряд ограничений, однако, в последние дни, наблюдая за динамикой, видим, что есть определенное увеличение, также заметны ослабление внимания со стороны общества и пренебрежение рекомендациями. В последние дни стало известно, показатель ношения маски тревожно упал, что категорически недопустимо. Хочу обратиться к населению с просьбой, соблюдать это элементарное, простое правило, чтобы не допустить развития третьей волны коронавируса в стране», - заявил Гарибашвили.



Премьер-министр откликнулся и на процесс поставки в страну вакцины от коронавируса, отметив, что первая партия вакцины поступит скоро.



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