

Суд разрешил прокуратуре изъять с TV Pirveli записи разговоров Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили

11.03.2021 13:59





Суд разрешил прокуратуре изъять из телекомпании TV Pirveli аудиозаписи телефонных разговоров ныне премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и сына миллиардера Бидзины Иванишвили Беры. По словам главного продюсера телеканала Нодара Меладзе, теперь следственные органы просят от них «какой-то непонятный конверт» и «электронный носитель».



«Как они установили, что аудиозапись поступила к нам на электронном носителе? Предположим, так и было, но спустя четыре дня после выхода в эфир расследования этот электронный носитель по-прежнему находится на телевидении?».



По его словам, юристы TV Pirveli уже готовят соответствующее ответное письмо, которое будет отправлено в прокуратуру.



Напомним, 6 марта телеканал выдал в эфир записи телефонных бесед Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили. Они, частности, обсуждали расправы над пользователями соцсетей, оставлявших оскорбительные комментарии под постами певца.



9 марта Бера Иванишвили в эфире телеканала Imedi, по сути, подтвердил подлинность разговоров, заявив, однако, что эти события имели место в 2011 году, когда «Грузинская мечта» еще не была у власти. Эту же позицию озвучивают и в правящей партии, утверждая, что участниками аудиозаписи были подросток и частное лицо, еще не занявшее государственную должность.



Прокуратура Грузии, между тем, начала расследование по делу о незаконной прослушке, записи телефонных разговоров и распространении частной беседы. Ведомство ничего не сообщило о том, заинтересовали ли следователей ли факты предполагаемого насилия, упомянутые в разговоре Ираклия Гарибашвили и Беры Иванишвили.



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