

Белорусская рука Кремля

11.03.2021 14:25



Сергей Михеев



В лице Лукашенко у Москвы появилось новое оружие в борьбе против бывших союзников.



Во вторник, 9 марта, Лукашенко объявил персоной нон-грата и выслал из страны польского консула Ежи Тимофеюка. Официальная причина состоит в том, что польский дипломат «…принимал участие в неофициальном мероприятии в честь так называемых «проклятых солдат», которое прошло в Бресте 28 февраля». Данное мероприятие в Бресте проходит не один год, и посвящается памяти польских солдат, участвовавших во Второй мировой войне, по окончании которой продолжили сражаться за свободу Польши против Советских войск, оккупировавших страну.



Через день высылки польского дипломата, Польша выслала из страны беларусского дипломата. Об этом решении в среду заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, пояснив, что «…оно было принято в ответ на «враждебные и неоправданные» действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте».



Такими действиями Лукашенко рискует ввести Беларусь в список «стран изгоев» для всего цивилизованного мира. Хотя у него другого выбора и нет – по долгам надо платить. Такова цена поддержки Кремля.



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