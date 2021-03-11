

«Стратегия Агмашенебели»: Суд дал право прокуратуре войти в телевидение с использованием силы

11.03.2021 16:13





По заявлению «Стратегии «Агмашенебели (Строитель)», решение суда позволить прокуратуре изъять материалы из «ТВ Прирвели, продиктовано политическими мотивами и служит превенции распространения другой информации, которая может навредить властям.



Как говорится в распространенном заявлении «Стратегии Агмашенебели», решение суда не связано со справедливым судебным процессом.



«Постановлением, связанным с ТВ Пирвели», суд фактически дал право прокуратуре войти в телевидение с использованием силы и изъять устройство – носитель конфиденциальной информации, которая была представлена в репортаже Нодара Меладзе, а также конверт, куда был помещен этот источник.



Считаем, что это решение суда ничего общего не имеет со справедливым судебным процессом и оно продиктовано политическими мотивами, и служит превенции возможного распространения другой информации, которая может навредить властям.



Власти должны знать, что согласно действующему законодательству источники профессиональной тайны защищены абсолютной привилегией, и никто не имеет право оглашать эти источники, что также подкреплено европейской судебной практикой, которая напрямую имеет силу действия в Грузии.



Еще раз призываем власти убрать руки прочь от свободных медиа!» - говорится в заявлении «Стратегии Агмашенебели».



Напомним, что по информации «ТВ Пирвели», согласно постановлению суда, прокуратуре дано право на ведение следственных действий в телекомпании.



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