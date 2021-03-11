

Власти Грузии начали переговоры о получении китайской вакцины

11.03.2021 16:16





По заявлению министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, власти Грузии уже начали предварительные переговоры с китайской стороной по поводу поставки вакцины от коронавируса.



Как заявила Тикарадзе на проведенном в Минздраве брифинге, китайская вакцина в числе тех вакцин, которые в ближайшем будущем получат аккредитацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Вместе с тем, по ее словам, на первом этапе заказаны 100 тысяч вакцин и дополнительный доступ к вакцинам будет и от платформы «Ковакс».



«Как мы знаем, китайская вакцина в числе тех вакцин, которые в ближайшем будущем получат аккредитацию ВОЗ. Мы, как в случае с AstraZeneca и Pfizer, начали предварительные переговоры с китайской стороной, а также с платформой «Ковакс». Также, китайская вакцина получила авторизацию от одного из жестких регуляторов, что позволяет нам интенсивно продолжать переговоры. На первом этапе мы заказали поставщику малую партию доз, это 100 тысяч вакцин и уже дополнительно появиться доступ к вакцинам от платформы «Ковакс». Речь идет о Sinofarm», - завила Тикарадзе.



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