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Прокуратура: Никто не собирается вламываться в телевидение
11.03.2021 16:36
Информация, будто прокуратура планирует ворваться в «ТВ Пирвели», является ложью, - об этом заявила «IPN» руководитель службы по связям с общественностью и медиа Генпрокуратуры Грузии Байя Цанава.
По ее пояснению, подобная информация служит целенаправленному введению общества в заблуждение.
«Распространенная информация, будто прокуратура планирует ворваться в «ТВ Пирвели», является ложью. Подчеркиваем, что никто не собирается врываться и вламываться в телевидение. Это подтверждается предварительной телефонной коммуникацией с ними по поводу передачи телевидению постановления об изъятии и фактом посылки им этого постановления по почте. Подобного рода информация однозначно неверна и служит целенаправленному введению общества в заблуждение», - отметила Байя Цанава.
Напомним, что Генпрокуратура требует от «ТВ Пирвели» предоставить им то устройство – носитель электронной информации, на которое записана частная беседа, использованная в репортаже передачи «Суббота Нодара Меладзе» 6 марта. Как заявляет Байя Цанава, «целью следствия является быстрое получение представленной в эфире телекомпании записи, чтобы своевременно назначить соответствующие экспертизы с целью установления их аутентичности, а также чтобы были проведены другие необходимые следственные и процессуальные действия».
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