

Год после «обнуления»

11.03.2021 17:31



Дмитрий Беляев



Прошел год после того, как имеющие мандаты народного доверия заседатели в Думе приняли поправки в главный Закон России – в Конституцию – по которым нашему президенту скостили все сроки правления – попросту обнулили, и дали возможность с 2024 года править страной еще 12 лет, аж до 2036 года.



Вопрос о количестве сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, решается в России Конституционным судом. Но и наш суд не забывает о праве «Юпитера». Так, Конституционный суд Российской Федерации в 1998 году не подтвердил Борису Ельцину право избираться на третий срок, хотя вопрос был спорным. Зато в 2020 году подтвердил права Владимира Путина в третий раз подряд участвовать в выборах главы государства, которые вызвали осуждения российской оппозицией и руководителями иностранных государств.



Само понятие обнуления исчисления президентских сроков является популярным методом консолидации власти в странах с тоталитарным правления таких как Бурунди, Камеруне, Чад, Конго, Джибути, Габоне Гвинея, Намибия, Судан, Того, Уганда, Буркина-Фасо, Нигер, Руанда, Сенегал, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Перу, Таджикистан, Узбекистан. Всех этих стран объединяет одно – они «дружат» с Россией. А сам список друзей впечатляет – не так ли? А ведь есть старая поговорка – Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.



Как считают эксперты, у Путина было несколько вариантов альтернативного решения данного вопроса. В частности: 1) создание специальной должности (к примеру взять КНР – должность председателя Центрального военного совета); 2) перераспределение полномочий (переход от президентской к парламентской республике); 3) контроль за политической ситуацией через правящую партию (к примеру можно привести нашего соседа Грузию, где не занимая никаких постов в Грузии российский олигарх грузинского происхождения Бидзина Иванишвилии весьма комфортно для себя правит страной). Однако, Путин все-таки решил, как ему и свойственно, удовлетворить свое эго и показать всем, что его желание превыше всего, даже над святого святых для страны – Конституции.



Примечателен и тот факт, что принятие поправок проходили на фоне недовольства как в политических оппозиционных партий, но также, как показывают результаты разных исследований, и в населении. По данным «Левада-центра» новую норму, позволяющую Путину после 2024 г. избраться еще на два срока, одобряли 48% опрошенных, не одобряли – 47%. «…При этом видеть Путина на посту президента и после 2024 г. хотели бы 46% респондентов (против 54% в июле 2019 г.), а не хотели бы – 40%. У 23% россиян принятие поправки об обнулении сроков не вызвало никаких особых чувств, 20% испытали возмущение, 19% – надежду. В целом позитивные эмоции (удовлетворение и надежду) выразил 31% опрошенных, негативные (недоумение и возмущение) – 36%».



Неким «бонусом» Путин получил право освобождать и назначать судей Конституционно суда. Этим он прибрал к рукам последнюю инстанцию, которую не мог полностью контролировать, соответственно получив армию лакеев, который в любое время будут готовы оправдать даже самые немыслимые преступные поступки и решения безгранично властного президента.



Эксперты «обнуления Путина» оценивали крайне негативно. В частности, политолог Александр Кынев предупреждал, что «озвученный Путиным сценарий не дает никаких надежд на трансформацию власти и крайне разрушителен для страны и для общества. Либо страна окончательно превратится в болото, из которого будет происходить массовый исход людей, утечка мозгов и капиталов. Либо произойдут какие-то иные события, связанные с расколами в элитах, попытками интриг и переворотов». По его словам, самый оптимистичный вариант «… это годы беспросветной стагнации и упадка».



Политолог Андрей Нечаев также советовал обратить внимание на слова Путина в Госдуме о том, что «Россия исчерпала свой лимит революций». Нечаев еще тогда был уверен, что Путин начнет еще жестче закручивать гайки. По его убеждениям слова Путина означают, что «курс на усиление давления, на репрессивное подавление возможного недовольства граждан будет продолжен».



Спустя год после принятия поправок мы имеем в сухом остатке:

- на инакомыслящих не только усилили давления, их просто начали травить химическим оружием;

- США и ЕС ввели десяток новых санкций, в которые попали российские бизнесмены, чиновники, главы силовых и следственных органов федерального значения;

- Зарубили под корень проект «Северный поток-2»;

- Жить стало гораздо хуже;

- России объявили дипломатическую войну. За один год из европейских стран выслали около полсотни российских дипломатов;

- Произошли катастрофические провалы наших разведчиков. Их как цыплят пересчитывали;

- Череда геополитических провалов;

- «ЧВК Вагнер» стал дамокловым мечом для России;

- Нам просто перестали верить, доверять, нас перестали уважать… мы стали в некотором роде страной изгоем для всего мира.



И это только начало… Дальше будет еще хуже… Впереди 2024 год и 12 лет правления Путина до 2036 года.



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