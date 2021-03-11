

Прокуратура понимает, что «ТВ Пирвели» вправе ничего им не передавать, но надеется на сотрудничество

11.03.2021 18:10





Прокуратура Грузии надеется, что телекомпания «Пирвели» будет сотрудничать со следствием и передаст нам представленные в их эфире скрытые записи, - говорится в заявлении, распространенном Прокуратурой Грузии.



Вместе с тем, как поясняет прокуратура, телекомпания и ее журналисты вправе не передавать следствию предметы, документы или другие объекты, содержащие важную для дела информацию.



«Как известно общественности, 9 марта сего года Генпрокуратура Грузии на основании публично распространенных скрытых записей начала расследование по фактам самовольной записи/или прослушивания частных разговоров и незаконного использования, распространения записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, по 1-й и 2-й частям статьи 158 УК Грузии.



В этот же день Тбилисским городским судом было принято постановление об изъятии устройства – носителя электронной информации с произведенной на него записью частной беседы, использованной 6 марта в репортаже передачи «Суббота Нодара Меладзе». 10 марта, перед тем, как направить это постановление в телекомпанию по почте, с одним из сотрудников телекомпании состоялась телефонная коммуникация, во время которой было пояснено, что судебное постановление для исполнения будет им послано по почте, и чтобы они в приемлемых для них форме, времени и месте передали затребованные постановлением материалы.



Важно, что согласно процессуальному законодательству, телекомпания и ее журналисты вправе не передавать следствию предметы, документы или другие объекты, содержащие важную для дела информацию, однако мы надеемся на их сотрудничество со следствием.



Еще раз поясняем, что целью является быстрое получение представленной в эфире телекомпании записи, чтобы своевременно назначить соответствующие экспертизы с целью установления их аутентичности, а также, чтобы были проведены другие необходимые следственные и процессуальные действия. В этом процессе значимо сотрудничество телекомпании со следствием», - говорится в заявлении.



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