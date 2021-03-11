

Леван Иоселиани: Власть упрямо повторяет ошибки

11.03.2021 18:33





Власть упрямо повторяют те ошибки, которые не раз допускались предыдущими властями, я подразумеваю нападки на СМИ и возможное вторжение в СМИ, - об этом заявил один лидеров «Граждан» Леван Иоселиани, комментируя постановление, принятое судом в связи с телекомпанией «Пирвели».



Иоселиани считает, что в конечном итоге это еще более усугубляет политическую ситуацию в стране.



«У нас есть закон, который позволяет журналистам не оглашать источник, откуда была получена информация. Никакое судебное решение не может заставить журналиста назвать источник, это защищено законом. Соответственно, власти предпринимают абсолютно неверные шаги, когда берут под прицел медиа-средство, а не содержание записей», - заявил Иоселиани.



Напомним, по информации «ТВ Пирвели», согласно постановлению суда, прокуратуре дано право на ведение следственных действий в телекомпании.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





