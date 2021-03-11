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С 15 марта Турция меняет правила въезда на территорию страны
11.03.2021 18:52
По сообщению Министерства здравоохранения Турции, заполнение электронных анкет для поездки в Турцию будет обязательным. Новый регламент вступит в силу 15 марта.
Человек, планирующий поездку в Турцию, должен заполнить электронную анкету, размещенную на сайте Минздрава за 72 часа до вылета.
Информация необходима для, чтобы связаться с соответствующим лицом, если у путешественника или контактировавшего с ним лица подтвердится коронавирус.
Форма будет содержать информацию о путешественнике, включая имя, фамилию, национальность, паспорт и номера телефонов, а также адрес электронной почты.
Перед пересечением границы с Турцией пограничники проверят, заполнил ли пассажир анкету. Если выяснится, что анкета не была заполнена или гражданин предоставил неверные данные, на него будет наложен штраф. Пограничник также имеет право не пропустить в страну человека с такой анкетой.
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