

С 15 марта Турция меняет правила въезда на территорию страны

11.03.2021 18:52





По сообщению Министерства здравоохранения Турции, заполнение электронных анкет для поездки в Турцию будет обязательным. Новый регламент вступит в силу 15 марта.



Человек, планирующий поездку в Турцию, должен заполнить электронную анкету, размещенную на сайте Минздрава за 72 часа до вылета.



Информация необходима для, чтобы связаться с соответствующим лицом, если у путешественника или контактировавшего с ним лица подтвердится коронавирус.



Форма будет содержать информацию о путешественнике, включая имя, фамилию, национальность, паспорт и номера телефонов, а также адрес электронной почты.



Перед пересечением границы с Турцией пограничники проверят, заполнил ли пассажир анкету. Если выяснится, что анкета не была заполнена или гражданин предоставил неверные данные, на него будет наложен штраф. Пограничник также имеет право не пропустить в страну человека с такой анкетой.



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