

Кубилюс: Если миссия Мишеля будет безуспешной, больше Грузии никто не поможет

11.03.2021 19:04





Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс считает, что если посредничество президента Евросовета Шарля Мишеля в разрешении политического кризиса в Грузии потерпит неудачу, это станет «сигналом для Европы».



«Мы надеемся, что правящая команда и оппозиция серьезно воспримут посредничество президента Шарля Мишеля и его усилия по разрешению политического кризиса в Грузии. Во время визита президента Европейского совета была достигнута договоренность о сроке в две недели. Всем это известно. В эти две недели должны быть представлены четкие предложения по выходу страны из кризиса», — сказал в интервью телекомпании «Имеди» председатель делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс.



«Все в Брюсселе ждут четких предложений. Мы очень внимательно наблюдаем за происходящими процессами. Правящая партия должна проявить инициативу и представить идеи. Я настроен обнадеживающе.



Надеюсь, что обе стороны знают, что значит посредничество президента Евросовета, его включение в процесс. Это был экстраординарный случай. Шарль Мишель является лидером всего ЕС, и если миссия Мишеля, направленная на начало переговоров, не приведет к результатам, это станет сигналом для Европы. Повторяю, если его миссия будет безуспешной, значит, больше никто вам не поможет. Я призываю обе стороны очень серьезно отнестись к прямому участию Мишель и всей европейской команды. Выход из этого кризиса должен быть найден», — заявил Андрюс Кубилюс.



Президент Евросовета Шарль Мишель недавно впервые посетил Грузию. Визит проходил на фоне политического кризиса – оппозиция требует проведения досрочных выборов, в парламенте работают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов, арестован лидер самой крупной оппозиционной партии Ника Мелия.



Шарль Мишель 1 марта провел встречи с президентом, премьер-министром и оппозицией, после чего неожиданно организовал спонтанную встречу главы правительства с лидерами всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов 2020 года. Уезжая, Мишель заявил, что к 15 марта ожидает от грузинских политиков прогресса в процессе переговоров. Между тем стороны пока не провели ни одной встречи. «Грузинская мечта» обвиняет оппонентов в попытке срыва переговоров, начатых благодаря усилиям Брюсселя, из-за того, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили оказался замешан в скандал с опубликованными оппозиционным телеканалом аудиозаписями.



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