

Звиад Коридзе: Власть хочет подорвать свободу слова в Грузии

11.03.2021 19:20





Член Совета Хартии журналистской этики Грузии Звиад Коридзе считает, что решением суда выдать прокуратуре разрешение на изъятие материалов из телекомпании «TV Pirveli» власти пытаются разрушить высокие демократические стандарты свободы слова.



Как говорит Коридзе, закон не оставляет пространства для интерпретации и прямо разъясняет, что источник профессиональной тайны защищен абсолютной привилегий. Соответственно, ни у кого нет права требовать разглашение источника прямым или косвенным путем. Коридзе отмечает, что определение источника информации не должно быть главным интересом следствия:



«В законе написано, что во время судебного спора об ограничении свободы слова ответчика нельзя обязать разглашать источник информации.



Источник, предоставляющий журналисту информацию является источником профессиональной тайны и соответственно журналист должен защищать источник, поскольку тот сам защищен абсолютной привилегией.



Главной целью прокуратуры при следствии не должно быть установление источника. Если очень хотят, пускай выясняют, но в этом случае нельзя прямо или косвенно требовать разглашения от журналиста», — сказал он Netgazeti.



Член Совета Хартии подчеркивает, что развивающимися процессами власти пытаются внедрить новую практику нарушения права на свободу слова и выражения мнения.



«Изъятие документов и материальных доказательств — цель, которую поставила прокуратура и добилась соответственного решения суда прямо указывает, что оно нацелено на выяснение источника», — отмечает он.



По мнению Коридзе, конечная цель — разрушить демократической стандарт, что является заявленной целью власти.



«Мы имеем дело с заявленным желанием правительства — им не нравится высокий стандарт свободы слова и выражения и всячески пытаются его разрушить. Телекомпания полностью защищена и может не выдавать информацию, которая по ее мнению послужит выявлению источника», — объясняет Коридзе.



Он также акцентирует внимание на том, что этот шаг направлен на запугивание тех, кто в будущем может обнародовать обличающие систему документы:



«Они боятся осведомителей, боятся людей, которые могут вынести обличающие документы и факты из конкретных ведомств, способные подорвать эту власть.



Мы не знаем кто будет осведомителем, но власти знают. Им известно, что в системе есть такие. Они хотят их запугать. Это показатель диктатуры», — считает Коридзе.



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