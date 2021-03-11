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Хоштария: государственная машина атакует телевидение, а не преступников
11.03.2021 19:23
Лидер политического движения «Дроа» Елене Хоштария, прокомментировала решение суда выдать прокуратуре разрешение на изъятие материалов телеканала TV Pirveli.
«[Выражаем] солидарность и поддержку TV Pirveli и конкретным журналистам, которые нанесли удар по системе, и несмотря на конкретную опасность разоблачили преступление. Причем коснулись «святого».
В нашей стране уже стало нормой, что вся государственная машина (суд, прокуратура) атакует телевидение, а не преступников. Мы не смеримся с этим, у вас не пройдет», — написала Хоштария в Facebook.
10 марта суд выдал прокуратуре разрешение на изъятие материалов телеканала.
Как говорят журналисты, прокуратура затребовала не записи, на которых предположительно Бера Иванишвили и премьер Иракли Гарибашвили обсуждают способы «наказания» писавших негативные комментарии, а изъятие конверта и электронного носителя, который якобы был передан журналистам TV Pirveli.
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