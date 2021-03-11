

Журналист TV Pirveli: конверта, который запрашивает прокуратура, не существует

11.03.2021 19:24





По словам журналиста TV Pirveli Нодара Меладзе, конверта, упомянутого в решении суда, «не существует в природе». Об этом он рассказал Netgazeti.



По словам Меладзе, запрашивая конверт и цифровой носитель, прокуратура пытается получить данные об источнике, такие как ДНК или отпечатки пальцев.



«Это постановление указывает, что они не заинтересованы в материалах, использованных в расследовании. Скорее их интересует конверт, они думают, что кто-то принес в телевидение «флешку» в каком-то конверте, который, вероятно, планируют использовать для идентификации ДНК или отпечатков пальцев.



В природе нет конверта, о котором они просят. Какой источник передаст материал на телевидение, так что бы, чтобы оставить свой след? Или кто принесет это на телевидение? Когда источник передает журналисту материал, содержащий такой высокий общественный интерес и предполагаемое преступление, конечно, в этом случае он старается максимально перестраховаться», — пояснил Меладзе.



В телекомпании «TV Pirveli» заявляют, что суд выдал прокуратуре разрешение на изъятие материалов телеканала. В телекомпании отмечают, что решение суда было получено вчера, 10 марта.



Как говорят журналисты, прокуратура затребовала не записи, на которых предположительно Бера Иванишвили и премьер Иракли Гарибашвили обсуждают способы «наказания» писавших негативные комментарии, а конверт и электронный носитель, который якобы был передан журналистам.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





