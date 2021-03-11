

Грузия ведет переговоры с Израилем о поставках вакцины от ковида

11.03.2021 19:38





По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, ведутся переговоры с Израилем о закупке и безвозмездной передаче вакцин против коронавируса. Об этом министр заявила на брифинге 11 марта.



Как отметила Тикарадзе, переговоры с Израилем касаются покупки и / или безвозмездной передачи вакцин производства «Pfizer» и «Moderna». По ее словам, также ведутся переговоры с Германией и другими странами-партнерами, но получить вакцину из этих стран, не удастся до третьего квартала этого года, то есть до осени.



Министр также заявила, что на данном достигнуто соглашение с ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) об ускоренной поставке вакцины AstraZeneca. В Грузию поэтапно доставят 43,200 доз вакцины.



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