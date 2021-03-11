

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Грузию 11-12 марта

11.03.2021 20:03





Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Грузию 11-12 марта.



В рамках рабочего визита в Грузию первый венгерский дипломат встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.



Во время визита Петера Сийярто в Грузию будет подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам интернационализации высшего образования между министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии и министерством инноваций и технологий Венгрии.



Также будет подписан меморандум о научно-техническом сотрудничестве между Венгерским национальным управлением по исследованиям, развитию и инновациям и министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии. Меморандумы подпишут Петер Сийярто с венгерской стороны и министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели с грузинской стороны.



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