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Личный представитель президента Европейского совета Кристиан Дэниелсон прибудет в Грузию завтра


11.03.2021   20:07


Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Дэниелсон, который примет участие в политическом диалоге при посредничестве ЕС в Грузии, прибудет в Тбилиси 12 марта, — об этом сообщает представительство ЕС в Грузии.

По их словам, Дэниелсон останется в Грузии до 14 марта.

Также уточняется, что целью визита Дэниелсона является участие в инициированном президентом Мишелем 1 марта обновленном политическом диалоге, с лидерами всех партий, участвующих в нем.

«Помимо участия в диалоге с политическими партиями, г-н Дэниелсон встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и представителями гражданского общества», — говорится в заявлении.

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