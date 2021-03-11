

Народный защитник назвала решение суда об изъятии из «ТВ Пирвели» необоснованным

11.03.2021 20:22





Народный защитник Грузии считает, что решение суда об изъятии из «ТВ Пирвели» является необоснованным и противоречит законодательству Грузии и европейским законам о правах человека, — об этом говорится в заявлении Народного защитника Нино Ломджария.



Согласно заявлению, распространенная телекомпанией запись, в связи с которой прокуратура Грузии начала расследование, была получена с использованием конфиденциального источника журналиста.



«Право журналиста не называть источник и не передавать следствию информацию, полученную в ходе его профессиональной деятельности, в первую очередь охраняется внутренним законодательством. Обыск и изъятия в СМИ разрешены только в случаях, когда «имеется четкое и убедительное обоснование того, что проведение указанного следственного действия не приведет к нарушению права на свободу слова, охраняемого Конституцией Грузии», — говорится в заявлении.



Согласно заявлению, в двухстраничном приговоре, вынесенным судом, вовсе нет речи о влиянии такого следственного действия на степень защиты свободы слова и выражения мнения журналиста, поэтому приговор не соответствует даже элементарному пределу процессуально-правового обоснования.



Следовательно, постановление Тбилисского городского суда является необоснованным с учетом как национального законодательства, так и европейского законодательства о правах человека. Это создает сложный прецедент, исполнение которого может серьезно помешать свободному осуществлению деятельности журналистов.



Народный защитник Грузии призывает Генеральную прокуратуру Грузии не предпринимать шагов, которые серьезно повредили бы свободе выражения мнений и осуществлению журналистской деятельности», — говорится в заявлении.



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