

Тикарадзе: Выбор вакцины будет добровольным

11.03.2021 20:33





Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда и здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе заявляет, что граждане сами смогут выбрать вакцину от коронавируса, которой будут вакцинироваться из тех, что поступят в страну.



По ее словам, главное при выборе вакцины — признание строгим контролирующим органом.



«Мы знаем, что вакцинация в Грузии добровольная, и поддерживаем это. Она по-прежнему будет добровольной. Кроме того, конечно, выбор вакцины будет добровольным, и мы позволим нашим гражданам выбрать вакцину, которой они доверяют больше. Что касается качественного компонента и разницы между вакцинами, то главным здесь является признание вакцины строгим регулятором», — заявила Екатерина Тикарадзе.



На вопрос, является ли вакцинация добровольной и для врачей, министр отметила, что вакцинация также является добровольной и для врачей, хотя она уверен, что их активность будет высокой.



«В случае с врачами вакцинация, конечно, добровольная, но я уверена, что врачи знают о важности вакцинации, их надежности и, следовательно, активность в этом процессе будет очень высокой», — добавила Екатерина Тикарадзе.



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