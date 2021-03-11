|
|
|
Тикарадзе: Выбор вакцины будет добровольным
11.03.2021 20:33
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда и здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе заявляет, что граждане сами смогут выбрать вакцину от коронавируса, которой будут вакцинироваться из тех, что поступят в страну.
По ее словам, главное при выборе вакцины — признание строгим контролирующим органом.
«Мы знаем, что вакцинация в Грузии добровольная, и поддерживаем это. Она по-прежнему будет добровольной. Кроме того, конечно, выбор вакцины будет добровольным, и мы позволим нашим гражданам выбрать вакцину, которой они доверяют больше. Что касается качественного компонента и разницы между вакцинами, то главным здесь является признание вакцины строгим регулятором», — заявила Екатерина Тикарадзе.
На вопрос, является ли вакцинация добровольной и для врачей, министр отметила, что вакцинация также является добровольной и для врачей, хотя она уверен, что их активность будет высокой.
«В случае с врачами вакцинация, конечно, добровольная, но я уверена, что врачи знают о важности вакцинации, их надежности и, следовательно, активность в этом процессе будет очень высокой», — добавила Екатерина Тикарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна