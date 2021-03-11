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Грузия заказала 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm
11.03.2021 20:42
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что правительство заказало 100 тысяч доз вакцины китайского производства. Когда препарат может поступить в страну, она не уточнила.
Речь идёт о вакцине компании Sinopharm. По словам Тикарадзе, она находится в списке вакцин, которые в ближайшее время могут получить аккредитацию со стороны Всемирной организации здравоохранения. Согласно грузинскому законодательству, ввоз препарата в страну уже возможен, так как он авторизован строгим регулирующим органом – в одной из стран ЕС.
Ранее в Тбилиси говорили, что «категорически не рассматривают» вопрос импорта китайской вакцины от COVID-19. Однако позже позиция правительства смягчилась. 9 марта замглавы Минздрава Тамар Габуния сказала, что Грузия рассматривает возможность приобретения китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.
Сегодня стало известно, что Грузия получит первую партию вакцины от коронавируса уже на этой неделе. Речь идёт о 43 200 дозах вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca. Её по лицензионному соглашению производят в Индии.
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