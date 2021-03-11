

Оппозиционные партии распространяют совместное заявление в связи с «ТВ Пирвели»

11.03.2021 20:45





Оппозиционные партии распространяют совместное заявление в связи с ситуацией вокруг «ТВ Пирвели».



«Решение режима Иванишвили напасть на независимые и критически настроенные к правительству СМИ, вторгнуться на телевидение совершенно незаконным, преступным решением, потребовать раскрыть личность разоблачителя, является опасным признаком авторитаризма, с которым грузинское общество и демократические оппозиционные партии не смирятся.



Стремление режима наказать всех, кто причиняет беспокойство Иванишвили или его семье, разоблачает их преступную деятельность, указывает на то, перед какой угрозой стоит демократический выбор грузинского народа.



Телеканал «ТВ Пирвели», Нодар Меладзе и их источник раскрыли тяжкое преступление. Преступление, раскрывающее природу режима Иванишвили, насилие, за которым стоят высокопоставленные чиновники. В демократическом обществе именно в такие моменты начинается расследование этих преступлений, а не наоборот. Это незаконное решение марионеточного суда Иванишвили грубо нарушает как закон Грузии «О свободе выражения мнения», так и Уголовно-процессуальный кодекс.



Стремление грузинского народа жить в демократическом, свободном обществе не подлежит пересмотру, а главнейшая задача оппозиционных партий состоит в том, чтобы исполнять эту волю», — говорится в совместном заявлении оппозиционных партий, текст которого распространила пресс-служба «Европейской Грузии».



По их сообщению, заявление подписано следующими оппозиционными партиями:



«Единое национальное движение»



«Европейская Грузия»



«Лело»



«Свободная Грузия»



«Единая Грузия — Демократическое движение»



«Трибуна»



«Государство для народа»



«Республиканская партия»



«Прогресс и свобода»



«Стратегия Агмашенебели»



«Гирчи — больше свободы»



«Свободные демократы»



«Гражданский альянс за свободу»



Движение «Пора»



«Победившая Грузия»



«Европейские демократы»



«Национально-демократическая партия»



«Лейбористская партия»



«Христианско-консервативная партия»



«Служи Грузии»



Ираклий Глонти



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