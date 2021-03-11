

Европа одобрила вакцину Johnson & Johnson против COVID-19

11.03.2021 23:34





Европейское агентство лекарственных средств авторизовало вакцину Johnson & Johnson против COVID-19. Вакцина компании Johnson & Johnson станет четвертой по счету вакциной от COVID-19, которую будут использовать на территории ЕС.



По информации Deutsche Welle, вакцина, разработанная фармацевтической компанией Janssen, отличается от других одобренных вакцин тем, что для прохождения вакцинации требуется только одна доза препарата.



Европейский Союз заказал 400 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson.



Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разработанной компанией Johnson & Johnson, указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания коронавирусом средней и тяжелой степени тяжести на 66% после четырех недель с момента вакцинации.



По информации Deutsche Welle, низкая эффективность частично можно объяснить тем, что исследования других вакцин проводились позже, когда более агрессивные варианты вируса стали доминантными.





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