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Личный представитель Шарля Мишеля уже находится в Грузии
12.03.2021 11:01
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, участвовавшего в политическом диалоге, проведенном при медиаторстве ЕС, Кристиан Даниэльсон уже находится в Тбилиси
Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.
«Я очень рад вернуться в Грузию. Ожидаю очень плотного рабочего графика со сторонами, участвующими в политическом процессе, в течение трех дней. На данном этапе не могу сказать большего. Сегодня позже я побеседую со СМИ», - заявил Кристиан Даниэльсон.
Кристиан Даниэльсон встретится с представителями СМИ в 13:00.
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