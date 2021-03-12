

Личный представитель Шарля Мишеля уже находится в Грузии

12.03.2021 11:01





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, участвовавшего в политическом диалоге, проведенном при медиаторстве ЕС, Кристиан Даниэльсон уже находится в Тбилиси



Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.



«Я очень рад вернуться в Грузию. Ожидаю очень плотного рабочего графика со сторонами, участвующими в политическом процессе, в течение трех дней. На данном этапе не могу сказать большего. Сегодня позже я побеседую со СМИ», - заявил Кристиан Даниэльсон.



Кристиан Даниэльсон встретится с представителями СМИ в 13:00.



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