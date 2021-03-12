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Саломе Зурабишвили встречается с Кристианом Даниэльсоном


12.03.2021   11:05


В администрации президента проходит встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, участвовавшего в политическом диалоге, проведенном при медиаторстве ЕС, Кристианом Даниэльсоном.

Даниэльсон прибыл в Грузию сегодня. Целью его визита является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.

Кристиан Даниэльсон встретится с представителями СМИ сегодня в 13:00.

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