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Саломе Зурабишвили встречается с Кристианом Даниэльсоном
12.03.2021 11:05
В администрации президента проходит встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, участвовавшего в политическом диалоге, проведенном при медиаторстве ЕС, Кристианом Даниэльсоном.
Даниэльсон прибыл в Грузию сегодня. Целью его визита является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.
Кристиан Даниэльсон встретится с представителями СМИ сегодня в 13:00.
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