

Кристиан Даниэльсон встречается с премьер-министром Грузии

12.03.2021 11:35





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, участвовавшего в политическом диалоге, проведенном при медиаторстве ЕС, Кристиан Даниэльсон в эти минуты встречается с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



После встречи Ираклий Гарибашвили сделает комментарий медиа.



Для справки, первую аудиенцию Кристиан Даниэльсон провел в резиденции на улице Атонели с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.



Кристиан Даниэльсон встретится с представителями СМИ сегодня в 13:00.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





