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Даниэльсон проведет индивидуальные встречи с оппозиционными партиями
12.03.2021 12:32
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, участвовавшего в политическом диалоге, проведенном при медиаторстве ЕС, Кристиан Даниэльсон проведет индивидуальные встречи с оппозиционными партиями.
Уже назначена встреча с представителями «Национального движения». Как сообщила «IPN» член партии Тина Бокучава, сегодня во второй половине дня с Кристианом Даниэльсоном встретятся представители «Национального движения» Саломе Самадашвили и Акакий Минашвили.
Для справки, Кристиан Даниэльсон прибыл в Тбилиси сегодня. Он уже встретился с президентом и премьер-министром Грузии.
Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий. Кристиан Даниэльсон встретится с представителями медиа сегодня в 13:00.
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