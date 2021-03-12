

Даниэльсон проведет индивидуальные встречи с оппозиционными партиями

12.03.2021 12:32





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, участвовавшего в политическом диалоге, проведенном при медиаторстве ЕС, Кристиан Даниэльсон проведет индивидуальные встречи с оппозиционными партиями.



Уже назначена встреча с представителями «Национального движения». Как сообщила «IPN» член партии Тина Бокучава, сегодня во второй половине дня с Кристианом Даниэльсоном встретятся представители «Национального движения» Саломе Самадашвили и Акакий Минашвили.



Для справки, Кристиан Даниэльсон прибыл в Тбилиси сегодня. Он уже встретился с президентом и премьер-министром Грузии.



Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий. Кристиан Даниэльсон встретится с представителями медиа сегодня в 13:00.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





