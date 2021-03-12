

Премьер-министр Грузии: вторжение на телеканал TV Pirveli не планируется

12.03.2021 13:41





Премьер-министр Иракли Гарибашвили заявляет, что власти не планируют осуществлять вторжение на территорию телеканала TV Pirveli. Политик назвал данную информацию абсурдной.



Сегодня 12 марта выступая на правительственном брифинге, он отметил, что вторжения на телевидение, имевшие место в 2007 году, прекратились после прихода к власти «Грузинской мечты» в 2012 году:



«Что касается распространяемой TV Pirveli информации о том, что правительство собирается вторгнуться в телевидение или захватить их телевидение, то, конечно, это безосновательно и абсурдно. Правительство не планирует никакого вторжения.



Хочу напомнить нашим оппонентам, что сегодня 2021 год. Это не тот 2007 год, когда на «Imedi» вторглись и совершили нападение. Мы завершили все это в 2012 году. Поэтому нет причин для паники и тревоги », — сказал Гарибашвили.



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