

Президент Грузии: Сторонам следует смягчить риторику

12.03.2021 13:41





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает надежду, что визит Кристиана Даниельсона — представителя президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Грузию будет успешен, а его опыт поможет сторонам преодолеть существующий кризис.



По информации администрации президента, во время визита Зурабишвили предоставила дипломату сведения о прошедших в Грузии выборах, правах прошедших в парламент партий и имеющихся у них законодательных инструментах.



По заявлению президента, процесс идет в правильном направлении, но наблюдаются попытки внести напряженность. По ее мнению, следует смягчить риторику и сесть за стол переговоров.



Зурабишвили отмечает, что несмотря на сегодняшние различия участвующие в переговорах стороны стремятся к европейской интеграции Грузии. Как заявила президент, ОБСЕ уже выступило с оценкой прошедших выборов, легитимность которых не ставится под сомнение.



По ее словам, сегодня наблюдается большая готовность сторон достичь соглашения. Зурабишвили отмечает, что Грузия всегда было примером демократии и стабильности в регионе и это меняться не должно.



На встрече кроме президента и президента Европейского Совета присутствовали посол ЕС в Грузии Карл Харцель и советник Шарля Мишеля Магдалена Гроно.



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