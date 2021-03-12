

«Грузинская мечта» огласила имена своих представителей на переговорах с оппозицией

12.03.2021 13:42





В переговорах с оппозицией «Грузинскую мечту» будут представлять председатель партии Иракли Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и вице-спикер парламента Каха Кучава.



Об этом премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил 12 марта, после встречи с Кристианом Даниельсоном — представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля.



По словам Гарибашвили, правящая партия нацелена на успешные переговоры и надеется, что процесс завершится в скором времени.



«Хочу еще раз выразить полную готовность и подтвердить от имени нашей партии, что мы будем стороной, ориентированной на результат. Стороной, которая примет конкретные решения.



Конечно же, мы об этом не раз заявляли, в том числе обращаясь к оппозиции. Хочу еще раз подтвердить готовность. Ожидаем, что процесс завершится в скором времени. Надеюсь на конструктивность диалога и оппозиции», — заявил Кобахидзе.



Напомним, что ранее после публикации записей на которых предположительно сын Бидзины Иванишвили и Иракли Гарибашвили обсуждают способы «наказания» писавших неугодные им комментарии некоторые оппозиционные партии заявили, что не будут принимать участие в переговорах с участием премьера.



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