

НПО «Салам» просит отменить «комендантский час» в день празднования Навруза

12.03.2021 13:43





Неправительственная организация «Салам», созданная представителями этнических и религиозных меньшинств, проживающих в Грузии, требует отмены комендантского часа 21 марта, в связи с праздником Навруз.



Как пишет «Салам» в обращении к правительству Грузии, основная часть ритуалов праздника Навруз проходит в вечернее время, а ограничение, введенное с 21:00 часов, не позволит участникам совершить ритуалы надлежащим образом.



При этом в заявлении говорится, что отменить «комендантский час» важно не в каком-то конкретном регионе, а по всей Грузии:



«Учитывая нынешнюю эпидемию, мы понимаем, что сохранение ограничений и поддержка работы государственных органов в борьбе с вирусом и соблюдение существующих рекомендаций имеют решающее значение. Мы, молодые люди азербайджанской общины Грузии, активно работаем над тем, чтобы ограничения, связанные с развитием эпидемии среди населения в целом, были полностью соблюдены.



Кроме того, учитывая относительно небольшое количество зафиксированных случаев [заражения], мы считаем, что снять ограничение свободы передвижения [комендантский час] по всей Грузии можно на один день, 21 марта.<...>Было бы неправильно снимать это ограничение на один день только в Квемо Картли или только для азербайджанской общины Грузии, потому что для нас (и для азербайджанской общины Грузии) этот праздник не ограничен конкретным регионом или узкой этнической принадлежностью. Мы отмечаем этот праздник с нашими грузинскими, армянскими, мусульманскими грузинскими, кистинскими, езидскими и другими друзьями», — говорится в заявлении организации.



Представители азербайджанской этнической общины Грузии также написали открытое письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, с просьбой отменить «комендантский час» 21 марта, в день когда празднуется Навруз.



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