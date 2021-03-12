

Гарибашвили: Ника Мелия может внести залог в любое время и выйти из тюрьмы

12.03.2021 13:43





«Ника Мелия может внести залог в любое время и выйти из тюрьмы», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства.



По его словам, прокуратура дала четкие разъяснения по делу председателя «Национального движения» Ники Мелия.



«Что касается задержания Мелия, я хотел бы повторить, что прокуратура дала очень четкие разъяснения по этому поводу. Ника Мелия, его семья или его однопартийцы, товарищи по команде могут внести залог в любое время и он сможет выйти на свободу в любой момент, даже сегодня», — сказал Гарибашвили.



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