

Гарибашвили: Зто фабрикация записи 11-летней давности

12.03.2021 13:44





Хочу объяснить населению, что распространенный материал — это фабрикация записи 11-летней давности, что еще раз доказало, что мы были жертвами тотального подслушивания — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отметил Ираклий Гарибашвили, распространенные записи состоят из множества разговоров и являются сплошной фабрикацией.



«Мы хорошо понимаем, чему служила эта провокация, от кого исходила эта провокация. Это попытка Михеила Саакашвили, на фоне, когда были выявлены реальные контуры политического согласия между властью и оппозицией именно тогда была использована эта грязная провокация, фальшь, фабрикация. Это совершенно недопустимо и неприемлемо. Это нужно осудить как с нашей стороны, так и со стороны оппозиции. Я надеюсь, что здоровая, конструктивная часть оппозиции дистанцируется от этой провокации», — сказал Гарибашвили.



По его словам, компиляция распространенных телефонных разговоров — 11 летней давности. По словам Гарибашвили, в те годы он, как руководитель фонда «Карту», имел отношения с министрами во время реализации различных благотворительных проектов.



«Были разговоры, что эти записи якобы были сделаны в 2017 году. В 2017 году я занимался бизнесом, ушел из политики в декабре 2015 года. С тех пор я не занимался публичной политикой, и этот аргумент абсолютно незаконен и безоснователен», — заявил Ираклий Гарибашвили.













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