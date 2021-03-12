

Гарибашвили надеется на конструктивный диалог

12.03.2021 13:45





«Кристиан Даниэльсон — опытный дипломат. Он очень хорошо знает Грузию, и мы очень надеемся, что этот процесс завершится в короткие сроки», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном, который участвует в политическом диалоге в Грузии.



Вместе с тем, он отметил, что участие Шарля Мишеля подтверждает и подчеркивает заинтересованность ЕС в важности Грузии для Евросоюза.



«Я хочу подтвердить полную готовность от имени нашей команды и партии, что мы будем стороной, ориентированной на результат, которая примет конкретные решения. Мы неоднократно заявляли об этом, в том числе во время многочисленных встреч с оппозицией. Надеюсь на конструктивный диалог и на конструктивность оппозиции», — заявил Гарибашвили.



Напомним, цель визита Кристиана Дэниэльсона — возобновление политического диалога между властью и оппозицией, инициированного президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 1 марта.



Как сообщили в представительстве ЕС в Грузии, Дэниэльсон пробудет в Грузии до 14 марта.



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