

Heritage Foundation - Грузия занимает 12-е место в мире по Индексу экономической свободы и входит в число «в основном свободных» стран

12.03.2021 13:45





Согласно Индексу экономической свободы, Грузия занимает 12-е место в мире и входит в число «в основном свободных» стран. Исследование публикует Heritage Foundation.



Согласно исследованию, Грузия занимает седьмое место среди 45 стран европейского региона. По экономической свободе Грузия получила 77,2 балла. Ее оценка улучшилась на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим годом, что авторы исследования объясняют улучшением оценки государственных расходов.



Индекс экономической свободы составляется путем оценки четырех компонентов: верховенства закона, размера правительства, эффективности регулирования и открытых рынков.



В исследовании отмечается, что права собственности признаны в Грузии, и правительство упростило регистрацию собственности, хотя меры исполнения являются слабыми и расплывчатыми, а права на незарегистрированную собственность могут препятствовать инвестициям. Согласно исследованию, судебные реформы продолжаются, но «вмешательство исполнительной и законодательной ветвей судебной власти остается проблемой». Вместе с тем согласно документу, несмотря на то, что правительство добилось прогресса в борьбе с мелкой коррупцией, высокий уровень коррупции остается среди государственных чиновников.



Страны, названные свободными, имеют от 80 до 100 баллов. Согласно Индексу экономической свободы, первое место занимает Сингапур, за ним следуют Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.



Что касается соседей с Грузией, Армения (71,9 балла) находится на 32-м месте, Азербайджан (70,1 балла) — на 38-м месте, Турция (64 балла) — на 76-м месте и Россия (61,5 балла) — на 92-м месте.



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