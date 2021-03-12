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Карл Харцель: Это будут три интенсивных дня и очень важный момент, чтобы мы увидели, удастся ли выйти из тупика
12.03.2021 13:47
Это будут три интенсивных дня и очень важный момент, чтобы мы увидели, удастся ли выйти из тупика, — об этом посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил Первому каналу Грузии перед встречей с личным представителем Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.
«Сейчас иду на встречу с личным представителем президента Европейского совета Мишеля, которого он назначил после своих встреч здесь 1 марта. Это будут три интенсивных дня и очень важный момент, чтобы мы увидели, удастся ли выйти из тупика», — заявил Харцель.
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон, участвующий в политическом диалоге при посредничестве Евросоюза в Грузии, находится в Тбилиси.
Как заявил Даниельсон журналистам в Тбилисском международном аэропорту, он рад прибыть в Грузию и с нетерпением ждет работы с политическими сторонами.
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