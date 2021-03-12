

Грузия в статусе наблюдателя присоединилась к Европейской миграционной сети

12.03.2021 13:48





Грузия присоединилась к Европейской миграционной сети (ЕМС) в качестве наблюдателя. Об сообщает пресс-служба Европейской комиссии (ЕК).



Грузия и Молдова стали первыми членами ЕМС, которые не входят в Европейское экономическое пространство.



Глава Минюста Грузии и председатель государственной комиссии по вопросам миграции Гоча Лорткипанидзе указал, что присоединение к ЕМС очень важно для страны. По его словам, развитие системы управления миграцией – это «важная опора» интеграции Грузии в ЕС.



«Политика [ЕМС] основана на принципе «миграция и развитие» с упором на исследования, обмене экспертными знаниями, анализе современных миграционных тенденций и средствах реагирования – все то, в чем Европейская миграционная сеть продвинулась вперед», — указал Лорткипанидзе.



Генеральный директор Европейского центра миграции Моник Париа (Monique Pariat) считает, что включение Грузии в ЕМС позволит им не только поделиться передовым европейским опытом, но и «лучше понять миграцию с точки зрения Кавказа».



«Чтобы лучше управлять миграцией, важно расширять сотрудничество ЕС с третьими странами», — добавила Париа.



Рабочее соглашение, подписанное Париа и Лорткипанидзе, определяет условия административного сотрудничества ЕК и Грузии в Европейской миграционной сети, учитывая как текущие, так и будущие потребности в сотрудничестве.



ЕМС создана решением Совета Европейского Союза 14 мая 2008 года. Цель сети – предоставление точной, объективной, достоверной и сопоставимой информации по вопросам миграции и убежища для ведомств ЕС.



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