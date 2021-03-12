

Премьер Грузии пообещал представителю Евросовета конструктивность в диалоге с оппозицией



СОВА 12.03.2021 13:49



В Тбилиси прошла встреча спецпосланника главы Европейского совета Кристиана Даниэльсона и премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили. Стороны обсудили пути выхода из политического кризиса в стране. Шведский дипломат прибыл в Тбилиси по поручению Шарля Мишеля, чтобы выполнить посредническую роль ЕС в диалоге между властями и оппозицией.



«Я хочу подтвердить от имени нашей команды и партии, что мы будем стороной, ориентированной на результат, которая будет принимать конкретные решения», — сказал премьер Гарибашвили на брифинге по итогам встречи.



По словам главы правительства, интерес ЕС подчеркивает важность Грузии для Запада. «Это возлагает на нас большую ответственность – на всех акторов: и на власть, и на оппозицию», — добавил премьер-министр, подчеркнув, что надеется на конструктивный диалог с оппозицией и на конструктивность самой оппозиции.



Гарибашвили также сообщил, что в переговорный процесс будут вовлечены председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Арчил Талаквадзе и вице-спикер Каха Кучава.



Ранее Кристиан Даниэльсон провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Напомним, в начале марта в Тбилиси побывал сам президент Европейского совета Шарль Мишель. При его участии прошла встреча властей и оппозиции, и стороны пообещали пойти на компромиссы. 15-17 числа премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправится в Брюссель, где должна состояться плановая встреча по Соглашению об ассоциации с ЕС. Ожидается, что на ней будут подведены итоги политического диалога в Грузии. Визит Даниельсона в Тбилиси ставит целью проконтролировать и посодействовать процессу.



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