

Спецпосланник главы Европейского совета встретился с президентом Грузии



СОВА 12.03.2021 13:50



Риторика должна стать легче, а процесс по поиску выхода из кризиса переместились за стол переговоров. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече со спецпосланником главы Европейского совета Кристианом Даниэльсоном. Шведский дипломат прибыл в Тбилиси, чтобы выполнить посредническую роль ЕС в политическом диалоге между властями и оппозицией страны.



По словам Зурабишвили, она верит, что визит Даниэльсона будет результативным, а его опыт поможет сторонам преодолеть кризис. В свою очередь посланник Шарля Мишеля отметил, что сегодня стороны, участвующие в переговорах, проявляют более заметную готовность к достижению консенсуса. Даниэльсона отметил, что Грузия всегда была примером демократии и стабильности в регионе. И это не должно измениться, поскольку входит в национальные интересы Грузии.



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