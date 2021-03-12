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Гарибашвили: Мы будем стороной, ориентированной на результат
12.03.2021 13:53
«Я хочу подтвердить полную готовность от имени нашей команды и партии, что мы будем стороной, ориентированной на результат, которая примет конкретные решения», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с Кристианом Дэниэльсоном.
По его словам, интерес ЕС подтверждает, что Грузия является важной страной для Евросоюза.
«Это, конечно, выражение доверия к нашему государству. Это возлагает большую ответственность на всех участников, как на власть, так и на оппозицию, мы должны подходить к этому вопросу с одинаковым пафосом, духом и ответственностью. Хочу подтвердить полную готовность от имени нашей команды, партии, мы будем стороной, ориентированной на результат, которая примет конкретные решения, мы неоднократно заявляли об этом, в том числе во время многочисленных встреч с оппозицией,"- заявил Ираклий Гарибашвили.
Как отметил премьер, он надеется на конструктивный диалог с оппозицией при участии Кристиана Дэниэльсона.
«Господин Даниэльсон - опытный дипломат. Он очень хорошо знает Грузию, и мы очень надеемся, что этот процесс завершится в короткие сроки. Надеюсь на конструктивный диалог и на конструктивность оппозиции», - заявил Гарибашвили.
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