

Гарибашвили впервые прокомментировал записи «TV Pirveli»

12.03.2021 14:15

NetGazeti.ge



Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили впервые прокомментировал телефонные записи, обнародованные телеканалом «TV Pirveli». По его словам, эти записи являются фабрикацией, отрывками собранными из его бесед с Берой Иванишвили 11-летней давности. По его мнению, в них нет состава преступления, поскольку нет пострадавших.



Распространение записей премьер назвал провокацией, отметив, что это событие подозрительно совпало с «выявлением определенных контуров в переговорах власти и оппозиции».



«Это попытка Михеила Саакашвили в то время, когда в [переговорах] власти и оппозиции были выявлены контуры. Именно тогда и была использована это грязнейшая провокация, фабрикация.



Безусловно, это недопустимо и неприемлемо. Это должно быть осуждено как с нашей стороны, власти, так и со стороны оппозиции. Я надеюсь, что здоровая и конструктивная часть оппозиции дистанцируется от данной провокации.



Хочу сказать, что моя задача, как главы исполнительной власти — разрешить вызовы, стоящие перед нашей страной, нашим народом. Это моя прямая обязанность.



Второе — хочу сказать, что не желаю всегда оправдываться и объясняться из-за столь низкокачественных провокаций. Но поскольку в обществе появились вопросы, хочу разъяснить для населения — эти записи фабрикация, собранная из записей 11-летней давности. Вновь подтвердилось, что тогда мы были жертвами тотального контроля и прослушивания», — заявил премьер.



Что касается той части записи, в которой Бера говорит, что Гарибашвили будут звонить министры, то нынешний премьер объяснил это тем, что возглавлял в то время фонд «Карту» и в рамках благотворительных проектов проводил встречи с министрами и высокопоставленными должностными лицами.



«Запись состоит из многих бесед. Обычная фабрикация. Были разговоры, почему Бера говорил, что будут звонить министры. Как вам известно, восемь лет я возглавлял фонд «Карту» господина Бидзины Иванишвили. Проектов было на 200-300 млн. в год. Как известно, через этот фонд господин Бидзина потратил 3 млрд. долларов для нашей страны. Мне тогда приходилось вступать в прямую коммуникацию с правительственными ведомствами.



Было немало встреч с господином Руруа, который был Министром культуры. Были встречи с Министром здравоохранения Квиташвили, Министром образования, мэром Тбилиси, Министром экономики, супругой президента [Михеила Саакашвили], с матерью президента — госпожа Гиули Аласания была частой гостьей когда я был президентом фонда», — уверяет Гарибашвили.



По его словам, утверждения, что разговоры между ним и Берой состоялись в 2017 году — ложь, поскольку он покинул политику в 2015 и 4 года работал в частном секторе:



«У меня была прямая коммуникация с членами Кабмина, нет никакой логики, по которой этот вопрос должен был быть воспринят по другому. Был разговор, что эти записи были сделаны в 2017 году. Тогда я был в бизнесе, политику покинул в декабре 2015 года. После этого я четыре года не был в общественной политике. Этот аргумент абсолютно нелегитимен, он лишен всякого основания».



Что касается содержания записи, то Гарибашвили заверяет — никакого преступления совершено не было, ибо нет пострадавших. По мнению премьера, жертвами являются он и Бера Иванишвили, разговор которых прослушивали:



«Хочу сказать, для всех понятно, что не может идти речь о преступлении, когда нет пострадавшего. Пострадавшим являюсь я. У меня вопрос — почему меня, частное лицо, прослушивали. Почему прослушивали 15-летнего Беру Иванишвили. Тогда не было политической партии «Грузинская мечта», а Бидзина Иванишвили не был в политике. Это отягощает обвинения и демонстрирует, что нас всех тотально прослушивали.



Надо расследовать, почему прослушивали, почему распространили фабрикацию. Что касается преступления, преступления нет, так как нет пострадавшего. Господин Анзор [Чубинидзе, глава Специальной службы государственной охраны, также фигурирующий в записях — ред.] дал комментарий — была проведена беседа при присутствии членов семей и соседей, поскольку организованная группа угрожала Бере Иванишвили ликвидацией. Это была прямая обязанность Чубинидзе. Он должен был расследовать это при участии полиции. Тогда служба охраны служила господину Иванишвили.



Как вы себе представляете — случись такое преступление во времена «Единого национального движения», оставили бы они это без огласки? Конечно нет. Преступления не было, а общество увидело фабрикацию», — заключил Гарибашвили.



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