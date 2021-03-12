

Посольство США распространяет заявление в связи с "ТВ Пирвели"

12.03.2021 14:16





Посольство США в Грузии распространяет заявление в связи с телеканалом «ТВ Пирвели».



Как отмечается в заявлении, приоритетом в расследовании должно быть сбалансированное, беспристрастное использование верховенства закона и основополагающего принципа свободы СМИ — права журналистов на защиту своих источников.



«Мы внимательно следим за развитием событий вокруг «ТВ Пирвели», в частности, за отношениями между правоохранительными органами и представителями медиа. Приоритетом в проведении этого расследования должно быть сбалансированное, беспристрастное использование верховенства закона и основополагающего принципа свободы СМИ — права журналистов на защиту своих источников. Тайные записи, а также запугивание или преследование незаконны и заслуживают осуждения, и должны расследоваться в соответствии с законом. Мы призываем все заинтересованные стороны подойти к этой ситуации профессионально и сдержанно. Судебная система должна действовать справедливо и беспристрастно, её нельзя использовать для достижения политических целей путем избирательного правового преследования», — отмечается в заявлении посольства.



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