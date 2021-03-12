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Кристиан Даниельсон: Главный пункт, с которого мы начинаем - это слушать
12.03.2021 14:29
В течение этих дней мы должны работать очень плодотворно, с полным вовлечением, чтобы достичь результатов, — об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон.
По его словам, что после встречи с премьер-министром и президентом сегодня он также встретится с представителями гражданского общества и политических партий.
В течение этих дней мы должны работать очень плодотворно, с полным вовлечением, чтобы достичь результатов. Главный пункт, с которого мы начинаем — это слушать. Утром я уже встречался с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а затем с лидерами политических партий. Затем мы увидим, как мы можем способствовать продвижению этого процесса», — заявил Даниельсон.
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон, участвующий в политическом диалоге при посредничестве Евросоюза в Грузии, находится в Тбилиси с трехдневным визитом.
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