

Президент Грузии не регистрировалась в TikTok – пресс-служба

12.03.2021 15:06



Сергей Михеев



В пресс-службе президента Грузии заявили, что Саломе Зурабишвили не регистрировалась в видеохостинге TikTok. «У президента нет и не было аккаунта в TikTok», – говорится в сообщении.



Ранее в популярной соцсети были опубликованы видео с участием Зурабишвили. В одном из роликов она благодарит за поздравления с днем рождения. Отметим, что это старое видео, размещенное Зурабишвили в её Facebook-аккаунте еще в прошлом году.



Сейчас все видео на фейк-странице Зурабишвили в TikTok, набравшей более девяти тысяч подписчиков, уже стерты.



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