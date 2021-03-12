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Президент Грузии не регистрировалась в TikTok – пресс-служба
12.03.2021 15:06
Сергей Михеев
В пресс-службе президента Грузии заявили, что Саломе Зурабишвили не регистрировалась в видеохостинге TikTok. «У президента нет и не было аккаунта в TikTok», – говорится в сообщении.
Ранее в популярной соцсети были опубликованы видео с участием Зурабишвили. В одном из роликов она благодарит за поздравления с днем рождения. Отметим, что это старое видео, размещенное Зурабишвили в её Facebook-аккаунте еще в прошлом году.
Сейчас все видео на фейк-странице Зурабишвили в TikTok, набравшей более девяти тысяч подписчиков, уже стерты.
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