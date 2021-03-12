

Даниэльсон назвал главные темы его встреч с политическими сторонами в Грузии

12.03.2021 15:07





Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это слушать, – об этом заявил журналистам находящийся с официальным визитом в Грузии личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон.



Он выразил надежду, что встречи с представителями власти, оппозиции и гражданского общества будут плодотворными.



«В течение этих дней мы должны работать очень плодотворно, с полной включенностью для того, чтобы эта медиация принесла результат. Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это слушать. Утром я уже встретился с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а также с представителями политических партий. Потом мы увидим, как можем продвинуть этот процесс вперед», - заявил Даниэльсон.



По его словам, в рамках встреч будут обсуждаться вопросы политзаключенных, правосудия и избирательной реформы.



«Избирательная реформа, политизированное правосудие – это те вопросы, которые мы должны рассмотреть, которые являются предметом обсуждения. Мы готовы в эти дни работать над этими вопросами», - сказал Даниэльсон.



Для справки, Кристиан Даниэльсон прибыл в Тбилиси сегодня. Он уже встретился с президентом и премьер-министром Грузии.



Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.



Даниэльсон проведет индивидуальные встречи с оппозиционными партиями.



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