

Даниэльсон: поможем партиям самим найти выход из политического кризиса

12.03.2021 15:08





Личный представитель президента Европейского совета в Грузии Кристиан Даниэльсон заявил, что его главная миссия заключается в том, что бы помочь политическим партиям самим найти выход из политического кризиса. Об этом он сказал сегодня, 12 марта, во время встречи с журналистами.



По его словам, стороны должны найти выход из политического тупика путем компромиссов.



«Теперь моя роль как личного представителя — помочь очень важному процессу, который в настоящее время происходит в стране. Речь идет о политическом диалоге, чтобы все участники диалога могли двигаться вперед, добиваться прогресса в этом очень важном вопросе. Посол Хартцель и Дегнан содействовали этому, мы продолжаем этот процесс. Грузия очень важна и уделяет большое внимание Европейскому Союзу.



То, что здесь происходит, важно для ЕС. Мы обеспокоены тем, что страна зашла в политический тупик. Слишком много вызовов связано с пандемией, экономической ситуацией, поэтому мы считаем, что сейчас пора политическим партиям использовать все свои силы, чтобы найти выход из этого тупика в форме компромисса.



Я хотел бы подчеркнуть, что моя роль, а также роль г-на Харцеля и посла Дегнан заключается в содействии этому процессу. Задача сторон, их представителей — найти решение с нашей помощью, чтобы справиться с этой ситуацией», — сказал Даниэльсон.



Политик не уточнил, какие предложения он мог бы предложить сторонам. По его мнению, он сначала встретится и выслушает все стороны индивидуально.



«В течение этих дней мы должны работать очень плодотворно, с полной включенностью для того, чтобы эта медиация принесла результат. Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это слушать. Утром я уже встретился с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а также с представителями политических партий. Потом мы увидим, как можем продвинуть этот процесс вперед», — заявил Даниэльсон.



Что касается освобождения председателя «Единого Национального движения» Ники Мелия и акционера «Mtavari Arkhi» Гиоргия Руруа, которых оппозиция считает политическими заключенными, Даниэльсон сказал, что политизированное правосудие будет одним из вопросов, которые он намерен обсудить во время своего пребывания в Грузии.



«Избирательная реформа, политизированное правосудие — вот вопросы, которые нужно обсудить, вопросы которые являются предметом обсуждения. Сегодня мы готовы работать над этими вопросами», — сказал политик.



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