

Премьер Грузии назвал абсурдом информацию о готовящемся рейде на ТВ «Пирвели»

12.03.2021 16:13





Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал абсурдом информацию о готовящемся рейде на телекомпанию «Пирвели».



«Что касается распространенной «Пирвели» информации о том, что правительство намерено захватить какой-либо телеканал, то она безосновательна, абсурдна, никакого вторжения не планируется. Напомню нашим оппонентам, что сегодня 2021 год, а не 2007 год, когда на «Имеди» был проведен рейд. Все это мы завершили в 2012 году, поэтому нет причин для паники и тревоги», — сказал Гарибашвили.





Накануне Генеральная прокуратура Грузии заявила, что через суд она получила право изъять электронные носители с аудиозаписями, компроментирующими Беру Иванишвили — сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», а также нынешнего премьер-министра страны. В постановлении подчеркивалось, что, в случае оказания сопротивления, представители следственного ведомства могут «применить пропорциональную меру принуждения».



Ряд местных неправительственных организации и аппарат Народного защитника Грузии подвергли решение суда критике, указав, что оно «противоречит гарантиям свободы слова и конфиденциальности источника, установленным Грузией и международным правом». Руководство «Пирвели» прямо обвинило власти страны в попытке закрыть телекомпанию.



Позже в Тбилисском городском суде сделали разъяснения, пояснив, что формулировка о «применении пропорциональной меры принуждения» является «стандартной формой» и используется практически во всех постановлениях.



В свою очередь в следственном ведомстве отметили, что «суд вынес решение только об изъятии устройства, носителя конкретной электронной информации, а не постановление о проведении обыска в телекомпании».



Генеральная прокуратура начала расследование в связи с публикацией скрытых записей по факту самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также самовольной добычи компьютерных данных в компьютерной системе или компьютерных данных, переданных из системы при частной коммуникации, по частям 1 и 2 статьи 158 УК Грузии.



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