

Кристиан Даниэльсон: Все происходящее здесь важно для ЕС

12.03.2021 16:15





Все, что происходит в Грузии, важно для Евросоюза, заявил личный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон на брифинге в Тбилиси.



Шведский дипломат прибыл в Грузию в качестве медиатора политического диалога между правящей партией и оппозицией. Сегодня утром он провел встречи с президентом Салолме Зурабишвили и премьером Ираклием Гарибашвили. После у Даниэльсона состоялись переговоры с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем и послом США Келли Дегнан.



«Моя роль, как роль личного представителя – помочь тому очень важному процессу, который на данный момент происходит в стране. Это касается политического диалога, касается того, чтобы все участники политического диалога смогли продвинутся вперед и достичь прогресса в этом важном деле. Также как до сих пор посредниками этого процесса были посол Харцель и посол Дегнан, мы продолжим этот процесс. Грузия очень важна для Евросоюза, и Евросоюз уделяет огромное внимание Грузии. Все, что здесь происходит, важно для Евросоюза», — отметил Даниэльссон.





По словам дипломата, Евросоюз обеспокоен тем, что Грузия оказалась в политическом тупике в такой непростой период, полный вызовов, связанных с пандемией коронавируса и экономической ситуацией.



«Поэтому мы верим, что сейчас настало время, когда заинтересованные стороны должны приложить все усилия, чтобы найти выход из этого тупика, прийти к компромиссу. Хочу подчеркнуть, что моя роль, роль моей команды вместе с послом Харцелем и послом Дегнан, – помочь, содействовать этому процессу. Задача партий, их представителей – найти выход из сложившейся ситуации с нашей помощью», — отметил Даниэльсон.



По его словам, в ближайшие дни стороны должны работать очень плодотворно и с полной включенностью, чтобы достичь результата.



«В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а затем с лидерами политических партий. Затем посмотрим, как мы можем способствовать продвижению этого процесса», — добавил.



Кристиан Даниэльсон на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции. До этого он работал постоянным представителем Швеции. В 2011 году он был назначен заместителем генсека Европейской комиссии. В 2013 году он стал гендиректором по вопросам расширения, а с 2015 года – гендиректором по делам переговоров о расширении и соседских вопросов ЕС.



В Тбилиси главная задача дипломата – продолжить диалог правящей «Грузинской мечты» и оппозиции, инициированный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Глава Евросовета посетил Тбилиси с визитом 1-2 марта. Тогда Мишель призвал стороны в течение двух недель прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса, который начался после парламентских выборов осенью 2020 года и предельно обострился из-за задержания лидера оппозиции Ники Мелия 23 февраля.



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