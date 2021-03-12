

Глава Минздрава Грузии: Сдвиг комендантского часа непозволительная «роскошь»

12.03.2021 16:26





Министр здравоохранения Грузии не поддерживает идею передвинуть на час начало комендантского часа. В эфире «Rustavi-2» она заявила, что министерство пошло на большой риск поддержав быстрое смягчение ограничений в Грузии.



«На самом деле у нас остался один из самых эффективных рычагов, апробированный в других странах. Важно отметить, что в других странах эти ограничения начинаются с 19:00 или 20:00 часов. Исходя из этого считаем, что 21:00 — оптимальная уступка», — заявляет министр.



На уточняющий вопрос журналиста, когда правительство согласится на «немного сдвинуть» время начала КЧ, Тикарадзе ответила, что у Грузии «нет такой роскоши»:



«У нас нет такой роскоши, исходя из того, что есть определенный рост инфицирования. Думаю, в следующий период мы также будем лишены такой этой роскоши. Снятие какого-либо ограничения связано с определенными высокими рисками. Каждый риск в дальнейшем приводит к летальному исходу для наших граждан. Поэтому, как у министра здравоохранения, у меня нет такого права перед моими гражданами».



Напомним, что с конца ноября в Грузии действует комендантский час с 21:00 до 05:00 часов. Представители различных сфер бизнеса уже несколько недель просят правительство сдвинуть комендантский час, например, до 23:00 часов.



5 марта Институт развития свободы информации обратился в Тбилисский городской суд с требованием отменить комендантский час.





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